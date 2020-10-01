01.10.2020 (17:43)

Парад бронетанкового вооружения покажут гостям акции «Броня Танкограда» на полигоне в Челябинского области

Парад бронетанкового вооружения покажут посетителям Уральского танкового фестиваля «Броня Танкограда» в ходе торжественной церемонии открытия, которая пройдет 3 октября на 255 межвидовом полигоне Центрального военного округа в Челябинской области.

Движение колонны бронетехники воссоздаст непрерывную картину становления отечественного танкостроения от образцов времен Великой Отечественной войны до современных боевых машин, стоящих на вооружении подразделений ЦВО. В параде примут участие знаменитые «тридцатьчетверки», тяжелые такни ИС и КВ, а также противотанковые самоходные орудия ИСУ-152 «Зверобой», наводившие ужас на танковые дивизии Вермахта. Современные боевые машины российской армии на параде будут представлены бронетранспортерами БТР-80, БТР-82АМ, танками Т-72Б3М.

Также в торжественном прохождении примут участие первые советские серийные разведывательно-дозорные автомобили БА-64, знаменитые фронтовые «полуторки» ГАЗ-АА и ставшие в годы Великой Отечественной войны артиллерийскими тягачами тракторы С-65 «Сталинец».

В патриотической акции примут участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала.

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