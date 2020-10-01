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01.10.2020 (17:39)

Призывникам, направляемым на сборный пункт Свердловской области, проведут экспресс-тестирование на наличие COVID-19

На сборном пункте Свердловской области не допустят проникновение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара региона полковник Сергей Чирков.

Он пояснил, что всем молодым людям, направляемым на областной сборный пункт, проведут экспресс-тестирование на наличие COVID-19, которое организуют в отдельном помещении контрольно-пропускного пункта. И только после получения отрицательного результата прибывший будет допущен на территорию сборного пункта.

Представители администрации сборного пункта, медработники и повара также протестированы на наличие коронавирусной инфекции. Барьерный контроль и санитарные посты организованы в штабе, медицинском отделении, столовой, помещениях подразделений и пункте переодевания.

В распоряжении медицинских специалистов имеются противочумные халаты, дезинфицирующие средства, шапочки, одноразовые перчатки, защитные маски из тонкого оргстекла, контактные и бесконтактные термометры для измерения температуры тела. В помещениях развернуты уголки термической обработки многоразовых масок.

Меры безопасности будут соблюдаться и при следовании призывников к местам прохождения военной службы: в воинских эшелонах, самолетах военно-транспортной авиации и автомобилях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призывник , Центральный военный округ , COVID-19
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