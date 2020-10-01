01.10.2020 (17:35)

Артиллеристы и снайперы ЦВО уничтожили условного противника на учении под Самарой

Артиллеристы и снайперы Центрального военного округа во взаимодействии уничтожили условного противника на учении в Самарской области.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу учения, расчеты беспилотников выявили укрепленный район противника и передали его координаты в вышестоящий штаб. Командование приняло решение уничтожить опорные пункты огнем из 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов 2Б11. После чего снайперские группы, используя винтовки СВД и АСВК ликвидировали разрозненные группы условного противника.

Снайперы вели прицельный огонь на дистанциях до 1000 м, корректировку ударов артиллерии обеспечивали многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10».

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц военной и специальной техники.

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