01.10.2020 (17:32)

В Ленинградской области артиллерийская бригада общевойсковой армии ЗВО отметила 76-летие со дня образования

Сегодня в Луге (Ленинградская область) состоялись торжества, посвященные 76-й годовщине со дня образования Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Для гостей мероприятия военнослужащими соединения были организованы статический показ вооружения и военной техники, находящейся на оснащении бригады, выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и раритетных артиллерийских орудий.

В ходе торжественного митинга командир соединения полковник Станислав Котин вручил ведомственные награды и знаки отличия военнослужащим, показавшим высокие результаты в боевой подготовке и полевой выучке.

Личный состав бригады поздравили фронтовики и ветераны соединения, жители и художественные коллективы Луги. Праздник завершил плац-концерт сводного оркестра Лужского гарнизона.

Справочно:

Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды гвардейская артиллерийская бригада ведет свою историю от сформированной в Польше в 1944 году 200-й легкой артиллерийской бригады. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие соединения участвовали в боях по овладению городом Нейссе, Сандомирско-Селезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. За проявленное мужество и героизм в Великой Отечественной войне 1470 солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями, из них 10 получили звание Героя Советского Союза.

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