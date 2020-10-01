01.10.2020 (17:26)

Региональные отделения Юнармии участвуют в смотр-конкурсе на Кубок заместителя Министра обороны РФ

Смотр-конкурс региональных отделений Юнармии на Кубок заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации вышел на финишную прямую. Чуть меньше месяца остается до момента, когда будут названы имена победителей престижного соревнования – новых лидеров Движения. Комиссия уже приступила к оценке представленных материалов.

Конкурс состоит из нескольких этапов. Во время первого - с 1 по 30 сентября – участники, они же региональные отделения Юнармии, отправляли в Москву заявки и рабочие материалы. Второй этап начался сегодня. За три недели комиссии, в которую входят представители Главного штаба Юнармии, ДОСААФ и общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, предстоит проанализировать и изучить, присланные работы, чтобы определить лучшего.

«Кубок ЗМО – это не только престижная награда, но и высокая оценка деятельности по развитию юнармейского движения. Конкурс проходит в заочной форме, но с повышенным градусом напряжения. Все больше тех, кто хочет представить свои эффективные наработки в вопросах военно-патриотического воспитания и получить за них заслуженную награду. Ответственно заявляю: мы видим качественно новый уровень проводимых мероприятий и гордимся проектами, реализованными на местах силами местных отделений. В год Памяти и Славы - это особенно заметно. Были и акции, и флешмобы, и поисковые экспедиции, и экскурсии с участием юнармейцев. Так что судьям при вынесении решения, будет непросто» - рассказал начальник Главного штаба Юнармии Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

В финал конкурса выйдут те, кто наберет наибольшее количество рейтинговых баллов. Комиссия учитывает все: наличие Дома Юнармии, активность в социальных сетях, работу со СМИ, выигранные гранты и масштабность проведенных мероприятий.

В этом году в конкурсе появились некоторые изменения – призеров по федеральным округам больше определять не будут. Жюри назовет победителей только на Всероссийском уровне.

Среди фаворитов конкурса – региональное отделение Республики Ингушетии – оно первым прислало заявку на участие в смотре-конкурсе. Проекты и активность штаба тоже впечатляют. Но пока делать выводы рано, говорят организаторы. Интригу будут держать еще месяц – до сборов специалистов военно-патриотической работы органов военного управления, военных комиссариатов субъектов РФ и начальников региональных штабов движения «Юнармия». Они пройдут в ноябре в парке «Патриот», где и состоится торжественная церемония вручения Кубка заместителя министра обороны РФ.

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