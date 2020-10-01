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01.10.2020 (17:18)

Морские пехотинцы Балтийского флота провели боевые стрельбы на незнакомом полигоне

В рамках тактического учения военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота провели этап боевой стрельбы на незнакомой местности.

Получив задачу, в кратчайшие сроки морские пехотинцы с боевой техникой погрузились на десантные корабли и катера флота и после переброски морем высадились на необорудованное побережье. Затем чёрные береты осуществили 120-ти километровый марш на боевых машинах, произвели развертывание подразделений, маскировку позиций и успешно выполнили боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия, артиллерии, противотанковых установок и вооружения боевых машин на полигоне Павенково.

В рамках учения военнослужащие отработали практические действия по ведению маневренной обороны и наступления, а также вопросы взаимодействия с подразделениями артиллерийского соединения армейского корпуса.

В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ , Учения , Полигон
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