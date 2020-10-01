01.10.2020 (17:14)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию для юнармейцев, посвященную Дню Сухопутных войск.
Лекцию, которая состоялась в гарнизонном офицерском клубе, посетили более 50 юнармейцев.
В рамках мероприятия военнослужащие рассказали школьникам об истории создания и развития, структуре и предназначении Сухопутных войск, об их роли в Великой Отечественной войне. В ходе лекции военнослужащие ОГРВ ПРРМ также ознакомили юных патриотов с современной символикой Сухопутных войск.
Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.
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