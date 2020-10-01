01.10.2020 (17:10)
Армейская авиация ЗВО подключилась к тушению природных пожаров в Воронежской области
Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа подключились к тушению природных пожаров в Воронежской области. Летчики на вертолетах Ми-8 МТВ5-1 проводят разведку очагов пожаров. Также вместе с подразделениями экстренных служб участвуют в их тушении. Вертолеты МИ-8 оборудованы специальными водосливными устройствами ВСУ-5, рассчитанными на 5 тонн воды. Лётчики стараются максимально точно сбросить воду на очаги возгорания на высотах от 50 до 100 м в условиях сильной задымлённости местности.
За первый день два вертолета ЗВО произвели свыше 40 сбросов, в общей сложности на очаги пожаров в Воронежской области ими сброшено более 90 тонн воды.
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Метки:
ПВО , Авиация , Западный военный округ , ВВС