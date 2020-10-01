01.10.2020 (17:07)

Военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона приняли участие в открытии первого в городе фирменного магазина «Армия России»

Сегодня военнослужащие Западного военного округа и Санкт-Петербургского гарнизона приняли участие в торжественной церемонии открытия первого в городе фирменного магазина «Армия России».

В оригинальном интерьере первого торгового зала, где имитируется взлетная палуба тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», размещено более 2 тыс. товаров, в том числе дизайнерские линейки мужской, женской и детской одежды, отвечающие современным стандартам качества и модным трендам.

Во втором торговом зале представлены образцы военной формы одежды, произведенные в Санкт-Петербурге, а также большой ассортимент нарукавных и нагрудных нашивок, знаков различия, товары повседневного пользования для военнослужащих, детские игрушки, аксессуары и сувениры с символикой видов и родов войск.

Министерство обороны Российской Федерации передало АО «Военторг» право на использование знака «Армия России» с целью донести до широкой аудитории не только качественные товары, но и своего рода философию «Армия России — стиль жизни», тем самым внести свой вклад в укрепление патриотических ценностей и развитие гордости за российские Вооруженные Силы.

Бренд «Армия России» представлен более чем в 30 одноименных магазинах разного формата в региональных центрах от Калининграда до Курильских островов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице