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01.10.2020 (17:01)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню Сухопутных войск.

Спортивные мероприятия, в которых приняли участие более 200 военнослужащих, прошли на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и включали в себя три этапа.

На первом этапе военнослужащим необходимо было поразить из автомата Калашникова АК-74 мишени, находящиеся на расстоянии 100 метров, из положения стоя, с колена и лежа, имея в арсенале 30 патронов. Второй этап включал в себя метание гранаты на точность и дальность, а на третьем этапе подразделения ОГРВ ПРРМ соревновались в перетягивании каната.

Судейская коллегия, включавшая в себя офицеров служб управления ОГРВ ПРРМ, определила победителей в командном и личном зачетах. Все призеры соревнований были поощрены грамотами и ценными подарками с символикой Минобороны России.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Соревнования , Приднестровье
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