01.10.2020 (16:46)
Представители руководящего состава Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня Сухопутных войск
Сегодня по случаю Дня Сухопутных войск, отмечающих 470-летие со дня образования, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов, замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Также на Манежной площади состоялось возложение венков и цветов к памятнику легендарному Маршалу Советского Союза Георгию Жукову — первому главнокомандующему Сухопутными войсками.
В памятной церемонии также приняли участие российские политики, генералы и офицеры Главного командования Сухопутных войск, представители генеральной военной инспекции Министерства обороны РФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил России.
В День Сухопутных войск будут отданы воинские почести выдающимся полководцам и военачальникам Сухопутных войск, защищавших Отечество в разное время.