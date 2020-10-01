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01.10.2020 (16:46)

Представители руководящего состава Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня Сухопутных войск

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Сегодня по случаю Дня Сухопутных войск, отмечающих 470-летие со дня образования, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов, замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Также на Манежной площади состоялось возложение венков и цветов к памятнику легендарному Маршалу Советского Союза Георгию Жукову — первому главнокомандующему Сухопутными войсками.

В памятной церемонии также приняли участие российские политики, генералы и офицеры Главного командования Сухопутных войск, представители генеральной военной инспекции Министерства обороны РФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил России.

В День Сухопутных войск будут отданы воинские почести выдающимся полководцам и военачальникам Сухопутных войск, защищавших Отечество в разное время.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Торжественные церемонии
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