01.10.2020 (16:46)

Представители руководящего состава Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня Сухопутных войск



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Представители руководящего состава Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня Сухопутных войск

Сегодня по случаю Дня Сухопутных войск, отмечающих 470-летие со дня образования, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов, замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Также на Манежной площади состоялось возложение венков и цветов к памятнику легендарному Маршалу Советского Союза Георгию Жукову — первому главнокомандующему Сухопутными войсками.

В памятной церемонии также приняли участие российские политики, генералы и офицеры Главного командования Сухопутных войск, представители генеральной военной инспекции Министерства обороны РФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил России.

В День Сухопутных войск будут отданы воинские почести выдающимся полководцам и военачальникам Сухопутных войск, защищавших Отечество в разное время.

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