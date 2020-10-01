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01.10.2020 (16:33)

В Сочи стартовал осенний 2020 года призыв граждан на военную службу

В военном комиссариате Южного военного округа (ЮВО) в городе Сочи стартовал осенний 2020 года призыв граждан, в ходе которого военкомат направит на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации около 400 новобранцев. В числе призывников планируется отправить двенадцать казаков и три представителя Юнармии.

Сочинские призывники будут распределены по всем родам и видам Вооруженных Сил.

Свыше 80 процентов новобранцев направят для прохождения военной службы в войска ЮВО. Около 100 человек отправятся в войска национальной гвардии России, а шесть призывников планируется отобрать для службы в Президентский полк.

Военнослужащих в составе призывных команд отправят железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Перед отправкой в войска каждого призывника проверят на наличие коронавирусной инфекции. Тест пройдут все граждане, призываемые на военную службу и прибывающие на сборный пункт военного комиссариата г. Сочи.

Также будут приняты меры по обеспечению безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих на всем пути следования воинских команд, до прибытия к месту прохождения военной службы.

Отправка первых команд призывников из Сочинского военного комиссариата в войска начинается с 10 октября и продлится до конца года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призывник , Южный военный округ
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