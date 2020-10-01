01.10.2020 (16:30)

Армейские спортсмены завоевали семь наград на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ U24

На озере Сазанка в Энгельсе завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет, собравшее около 500 участников. Спортсмены ЦСКА завоевали на соревнованиях семь медалей разного достоинства — две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Армейский каноист Иван Лиховидов первенствовал в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м, оказавшись быстрее Кирилла Романова и Альберта Галиева, занявших второе и третье места соответственно.

Также Иван Лиховидов стал третьим в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 м, уступив Захару Петрову и Даниле Положенцеву.

Победитель первенства мира Артем Пронь поднялся на вторую ступень пьедестала почета, показав с Данилой Пискорским второй результат в соревнованиях каноэ-доек на дистанции 1000 м. Первенствовали на данной дистанции Кирилл Романов и Альберт Галиев. Замкнули тройку лидеров рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Тимур Кимсанбаев и Деамин Каретников.

Также четверка Артема Проня стала второй в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м.

В соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 1000 м победу одержал экипаж рядового спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Владимира Полишвайко.

Вторыми среди байдарок-четверок на дистанции 500 м стали спортсмены, выступившие в одной команде с рядовым спортивной роты ЦСКА (г. Севастополь) Николаем Варваровским.

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