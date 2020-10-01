01.10.2020 (16:22)

В Мурманске состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между соединением 12-го Главного управления Минобороны России и рядом учебных заведений региона

В Мурманске состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между командованием соединения 12-го Главного управления Минобороны России и руководством ряда мурманских учебных заведений.

В соответствии с заключенными документами с 1 октября в аудиториях, на интернет-площадках и в социальных сетях филиала Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского кооперативного техникума, Мурманского строительного колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского индустриального колледжа развернётся системная адресная работа со студентами. Молодым людям будут наглядно демонстрироваться все преимущества службы по контракту в соединениях и воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России.

В ближайшее время аналогичные соглашения будут подписаны с руководством ведущих вузов Мурманской области — Мурманским государственным техническим университетом и Мурманским арктическим государственным университетом.

Как отметил начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин, «главное в данной работе — обеспечить молодых людей, которые вскоре выпустятся из учебных заведений, полной и правдивой информацией о службе по контракту в частях 12-го Главного управления Минобороны России, чтобы они осознанно сделали свой выбор».

По мнению офицера, большая часть службы которого связана с 12-м Главным управлением Министерства обороны, «плюсов в службе по контракту в данной структуре очень много — это и достойное повышенное денежное довольствие, это и социальная обустроенность, и благоприятная обстановка в военных городках, приоритетное трудоустройство членов семьи, это и высокий статус хранителей грозного оружия, а также широкий выбор должностей».

12-е Главное управление Минобороны России отвечает за разработку и охрану самого мощного оружия государства. Соединения и воинские части 12-го Главного управления оснащаются самыми современными образцами вооружения и военной техники, что обуславливает потребность в высококвалифицированных кадрах.

В Арктическом регионе 12-е Главное управление представлено несколькими воинскими частями в Мурманской области и Центральным полигоном Российской Федерации на архипелаге Новая Земля. В соответствии с решением Министра обороны РФ все соединения и воинские части 12-го Главного управления Минобороны России с 2020 года переходят на комплектование военнослужащими по контракту.

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