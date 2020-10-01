01.10.2020 (16:18)
В Германии отреставрировали советское воинское захоронение
В коммуне Бланкенфельде-Малов (Федеративная Республика Германия) состоялась церемония открытия советского воинского захоронения после проведенных на нем ремонтно-восстановительных работ.
В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства Российской Федерации, руководитель Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ О. Титкова, бургомистр коммуны Бланкенфельде-Малов господин Швухов, представители местных органов власти.
На данном захоронении покоятся останки 503 солдат и офицеров Красной Армии, в том числе 184 советских военнопленных, умерших в концентрационном лагере Гросс Шульцендорф и перезахороненных на это кладбище в 1945–1946 годах.
Поименно увековечены имена 408 красноармейцев, из них 58 ранее неизвестных.
В рамках мероприятия с российской и германской стороны подписана учётная карточка воинского захоронения.