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01.10.2020 (16:18)

В Германии отреставрировали советское воинское захоронение

В коммуне Бланкенфельде-Малов (Федеративная Республика Германия) состоялась церемония открытия советского воинского захоронения после проведенных на нем ремонтно-восстановительных работ.

В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства Российской Федерации, руководитель Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ О. Титкова, бургомистр коммуны Бланкенфельде-Малов господин Швухов, представители местных органов власти.

На данном захоронении покоятся останки 503 солдат и офицеров Красной Армии, в том числе 184 советских военнопленных, умерших в концентрационном лагере Гросс Шульцендорф и перезахороненных на это кладбище в 1945–1946 годах.

Поименно увековечены имена 408 красноармейцев, из них 58 ранее неизвестных.

В рамках мероприятия с российской и германской стороны подписана учётная карточка воинского захоронения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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