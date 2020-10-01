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01.10.2020 (16:11)

В Симферополе завершился учебно-полевой сбор регионального отделения движения «Юнармия»

Симферопольский отряд Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» принял участие в учебно-полевом сборе для представителей юнармейских отрядов, военно-патриотических и военно-спортивных объединений Симферополя.

Двое суток для юнармейцев работали пять теоретико-практических площадок различного направления по основным предметам подготовки: медицинская, тактическая, огневая, горная и топографическая.

Наибольший интерес у будущих защитников Отечества вызвала тактическая и огневая подготовка, где юнармейцы отработали первое упражнение учебных стрельб из охолощенного стрелкового оружия.

Все занятия проводились с уклоном на действия в условиях горно-лесистой местности.

Организатором сбора, который прошел на плато г. Таш-Джарган, стало Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Крымпатриотцентр».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Юнармия , Черноморский флот , Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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