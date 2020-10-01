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01.10.2020 (15:28)

Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота поразили цели в режиме реального времени

В Калининградской области на полигоне Павенково началась активная фаза учения артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе планового мероприятия боевой подготовки артиллерийские подразделения, оснащенные системами залпового огня «Ураган» и 152-мм крупнокалиберными пушками «Гиацинт», поразили условного противника в режиме реального времени с минимальным расходом боеприпасов. Успешному выполнению задачи способствовало применение современных высокотехнологичных средств разведки и наведения.

Военнослужащим артиллерийского соединения предстоит отработать около 20 огневых задач. На мероприятии боевой подготовки свое мастерство повысят более 500 военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Артиллерия , Западный военный округ , Боевая подготовка
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