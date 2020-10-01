01.10.2020 (15:22)

Российская военная база отпраздновала 75-летний юбилей своего пребывания на земле Таджикистана

Российские военнослужащие, ветераны и гражданский персонал 201-й военной базы отпраздновали 75-летний юбилей со дня дислокации мотострелкового соединения на территории Республики Таджикистан.

В ходе торжественного построения перед личным составом и приглашенными гостями выступил временно исполняющий обязанности командира военной базы полковник Евгений Охрименко.

«1 октября в Вооружённых Силах России отмечается День Сухопутных войск. Отечественная история хранит не мало примеров героизма воинов-сухопутчиков. Овеяна славой и героизмом история и нашего соединения - крупнейшего в составе Сухопутных войск, расположенного за пределами России. В годы Великой Отечественной войны 201-я мотострелковая дивизия заслужила право именоваться Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной дивизией. Сегодня, как и прежде, личный состав успешно выполняет ответственные задачи. Свое мастерство, решительность, умение четко и слаженно действовать в непростых условиях, наши военнослужащие демонстрируют в ходе учений и внезапных проверок боевой готовности. Я уверен, что и в дальнейшем личный состав, стоящий на страже безопасности Центрально-азиатского региона, будет повышать свой профессиональный уровень, оставаться надежной опорой в защите южных рубежей стран СНГ», - сказал полковник Охрименко.

Наиболее отличившимся военнослужащим, добившихся наилучших результатов в боевой подготовке и спорте, были вручены награды, ценные подарки и грамоты. В завершении мероприятия подразделения военной базы под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем на строевом плацу.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице