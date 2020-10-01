01.10.2020 (15:15)

Военкоматы Свердловской области призовут на службу более 3400 человек

Военкоматы Свердловской области призовут на службу более 3400 человек. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков.

«В ходе мероприятий осеннего призыва в Свердловской области на военную службу предстоит призвать более 3400 человек, а всего призывные комиссии должны приять решение в отношении почти 24 тысяч граждан.

Военную службу призывники будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Большинство свердловчан будет направлено для комплектования воинских частей Сухопутных войск», - сказал полковник Сергей Чирков.

Он также добавил, что в ходе осеннего призыва продолжится отбор молодых людей с высшим образованием и имеющим опыт научно-исследовательской деятельности для службы в научных и научно-производственных ротах Минобороны России, где они будут вовлечены в процесс совершенствования и развития направлений робототехники, наноэлектроники и биотехнологий в интересах Российской армии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице