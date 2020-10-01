01.10.2020 (15:07)

Ветераны 201-й военной базы освоили современные образцы боевой техники в горах Таджикистана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ветераны 201-й военной базы освоили современные образцы боевой техники в горах Таджикистана

Ко Дню празднования Сухопутных войск, ветераны 201-й российской военной базы освоили современные образцы боевой техники в горах Таджикистана.

В честь профессионального праздника командование российского соединения предоставило ветеранам уникальную возможность на полигоне Ляур, расположенном в 40 километрах от города Душанбе, ознакомиться с образцами военной техники, находящейся на вооружении Сухопутных войск. Каждый ветеран при желании мог испытать себя в роли механика-водителя многотонного танка Т-72 или водителя бронетранспортера БТР-82А, а также занять штатное место наводчика-оператора или командира боевой машины.

Самым запоминающимся моментом для ветеранов стала уникальная возможность вспомнить опыт вождения бронетехники на горном танкодроме в присутствии инструктора по вождению боевых машин, а также сравнить образцы современной техники с техникой своего периода службы в далеких 70-х или 80-х годах.

Кроме этого, на тактическом поле ветеранам была продемонстрирована современная подготовка военнослужащих Сухопутных войск в преодолении психологической полосы, где командиры мотострелковых подразделений рассказали о современной экипировке и вооружении военнослужащих 201-й военной базы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице