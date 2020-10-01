Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.10.2020 (15:07)

Ветераны 201-й военной базы освоили современные образцы боевой техники в горах Таджикистана

Фото Видео

Ко Дню празднования Сухопутных войск, ветераны 201-й российской военной базы освоили современные образцы боевой техники в горах Таджикистана.

В честь профессионального праздника командование российского соединения предоставило ветеранам уникальную возможность на полигоне Ляур, расположенном в 40 километрах от города Душанбе, ознакомиться с образцами военной техники, находящейся на вооружении Сухопутных войск. Каждый ветеран при желании мог испытать себя в роли механика-водителя многотонного танка Т-72 или водителя бронетранспортера БТР-82А, а также занять штатное место наводчика-оператора или командира боевой машины.

Самым запоминающимся моментом для ветеранов стала уникальная возможность вспомнить опыт вождения бронетехники на горном танкодроме в присутствии инструктора по вождению боевых машин, а также сравнить образцы современной техники с техникой своего периода службы в далеких 70-х или 80-х годах.

Кроме этого, на тактическом поле ветеранам была продемонстрирована современная подготовка военнослужащих Сухопутных войск в преодолении психологической полосы, где командиры мотострелковых подразделений рассказали о современной экипировке и вооружении военнослужащих 201-й военной базы.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В храме Преображения Господня прошло богослужение в честь Дня Сухопутных войск
Мотострелковые и танковые подразделения ЦВО встречают 470-летие Сухопутных войск
Девяностолетний ветеран произвёл выстрел из артиллерийского орудия в честь Дня Сухопутных войск
В понтонные подразделения инженерных войск спланирована поставка партии современных катеров БМК-МО

Метки:
Сухопутные войска , Танки , Центральный военный округ , Ветераны , Праздники , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false