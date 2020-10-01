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01.10.2020 (14:49)

Военные строители отреставрировали историческое здание штаба Черноморского флота

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили комплексную реставрацию штаба Черноморского флота в Севастополе. Готовность объекта проинспектировал заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Военные строители полностью восстановили первоначальный облик главного фасада здания со знаменитой колоннадой, обращённой к морю, а также отреставрировали декларативные элементы интерьера. Кроме того, штаб полностью укомплектован новейшими коммуникационными системами жизнеобеспечения и военного управления.

Обновленный штаб находится на том самом месте, где в 1900 году по проекту архитектора Валентина Фельдмана был построен двухэтажный дворец командующего Черноморским флотом. После революции 1917 года здесь размещался филиал флотского Дома культуры, а в Великую Отечественную войну здание разрушили до основания.

Новое здание штаба строгих лаконичных форм впервые было отреставрировано с момента его постройки в 1958 году.

Также в Севастополе заместитель Министр обороны Тимур Иванов посетил площадки строительства новой автомобильной базы и учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского Флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Военное строительство
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