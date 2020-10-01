01.10.2020 (14:49)
Военные строители отреставрировали историческое здание штаба Черноморского флота
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили комплексную реставрацию штаба Черноморского флота в Севастополе. Готовность объекта проинспектировал заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа.
Военные строители полностью восстановили первоначальный облик главного фасада здания со знаменитой колоннадой, обращённой к морю, а также отреставрировали декларативные элементы интерьера. Кроме того, штаб полностью укомплектован новейшими коммуникационными системами жизнеобеспечения и военного управления.
Обновленный штаб находится на том самом месте, где в 1900 году по проекту архитектора Валентина Фельдмана был построен двухэтажный дворец командующего Черноморским флотом. После революции 1917 года здесь размещался филиал флотского Дома культуры, а в Великую Отечественную войну здание разрушили до основания.
Новое здание штаба строгих лаконичных форм впервые было отреставрировано с момента его постройки в 1958 году.
Также в Севастополе заместитель Министр обороны Тимур Иванов посетил площадки строительства новой автомобильной базы и учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского Флота.