01.10.2020 (14:24)

Минно-тральные силы ВМФ России развиваются и планомерно пополняются новыми кораблями противоминной обороны

Процесс пополнения минно-тральных сил Военно-Морского Флота России будет планомерно продолжаться. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в связи с состоявшейся накануне на Средне-Невском судостроительном заводе церемонией спуска на воду серийного корабля противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов».

По информации адмирала Николая Евменова, в первой половине октября во Владивосток прибудет корабль противоминной обороны этого проекта «Яков Баляев», который в рамках начала оснащения минно-тральных сил Тихоокеанского флота совершил переход из Санкт-Петербурга Северным морским путем. Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов» спущен 30 сентября на воду на Средне-Невском судостроительном заводе и после достройки на воде приступит к испытаниям. А уже в декабре будет спущен на воду следующий корабль противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичёв».

«В целом у нас уже есть практический опыт в эксплуатации кораблей этого проекта, который показал, что по своей эффективности они превзошли изначально заложенные в проект характеристики. Так, совсем недавно после успешного решения плановых задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море в Севастополь вернулся корабль противоминной обороны «Иван Антонов». Корабли имеют потенциальный модернизационный запас, и мы регулярно взаимодействуем с Объединенной судостроительной корпорации в вопросах его использования в соответствии с развитием научно-технического процесса», — отметил главком ВМФ России.

Адмирал Николай Евменов также сообщил, что напрямую в военно-научном сопровождении создания и строительства кораблей противоминной обороны принимает участие Военный учебно-научный центр ВМФ и, в частности, структурно входящие в него научно-исследовательские институты, а также кафедры оперативного искусства ВМФ, тактики ВМФ Военно-морской Академии.

«Экипажи для строящихся кораблей противоминной обороны проходят подготовку по новым программам на базе Объединенного учебного центра ВМФ», — добавил главнокомандующий ВМФ России.

Накануне, 30 октября, на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов». От имени главкома ВМФ судостроителей поздравил начальник технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич. В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо, отметивший в своем выступлении, что Средне-Невский судостроительный завод развивает и совершенствует технологии создания кораблей противоминной обороны для Военно-Морского Флота. От руководства Объединенной судостроительной корпорации в церемонии спуска корабля на воду принял участие советник генерального директора ОСК Сергей Фарафонов, который отметил, что «инновационный опыт, применяемый при строительстве этих кораблей, будет распространяться и на другие предприятия корпорации».

В свою очередь генеральный директор проектно-конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко особо подчеркнул тот факт, что корабли проекта 12700 разработаны по уникальному проекту и не имеют аналогов мире.

В праздничном мероприятии приняли участие работники и ветераны АО «СНСЗ», представители администрации Санкт-Петербурга, ветераны ВМФ. Право разбить бутылку шампанского о борт тральщика предоставили Валерии Курбатовой — правнучке Героя Советского Союза Георгия Дмитриевича Курбатова, чьё имя носит новый корабль противоминной обороны.

В июле текущего года после завершения работ по формированию корпуса корабля, насыщению его системами и механизмами специалисты верфи вывели заказ из эллинга. Корабелами Средне-Невского судостроительного завода выполнена установка надстройки, осуществлён монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем. Произведена окраска корпуса корабля.

После спуска на воду корабль встал к причалу завода, где продолжатся работы по достройке заказа. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнёт подготовку к первому этапу швартовных испытаний. Передача корабля ВМФ России ожидается в 2021 году.

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для Военно-Морского Флота. Корабли данного проекта относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли противоминной обороны могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования Военно-Морским Флотом России, корабли противоминной обороны нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Справочно:

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

водоизмещение — около 890 тонн;

длина — около 62 м;

ширина — около 10 м;

полная скорость хода — около 16 узлов;

экипаж — 44 чел.

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