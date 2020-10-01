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01.10.2020 (12:14)

В Крыму сдано под ключ новое полевое учреждение Центрального банка России

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов сегодня проверил готовность полевого банка, возведенного в Севастополе специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Специальное структурное подразделение Центробанка предназначено для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Минобороны России, а также иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность Российской Федерации.

В ближайшее время учреждение начнет свою работу.

Полевые учреждения Банка России созданы и дислоцируются в соответствии с задачами обороны и социально-экономическими условиями соответствующих территорий согласно Федеральному закону «Об обороне».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ
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