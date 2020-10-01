01.10.2020 (12:14)
В Крыму сдано под ключ новое полевое учреждение Центрального банка России
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов сегодня проверил готовность полевого банка, возведенного в Севастополе специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.
Специальное структурное подразделение Центробанка предназначено для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Минобороны России, а также иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность Российской Федерации.
В ближайшее время учреждение начнет свою работу.
Полевые учреждения Банка России созданы и дислоцируются в соответствии с задачами обороны и социально-экономическими условиями соответствующих территорий согласно Федеральному закону «Об обороне».
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