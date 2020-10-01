01.10.2020 (13:44)

Военнослужащие объединения ПВО-ПРО приняли участие в мероприятиях, посвященных 5-летию начала антитеррористической операции российских войск в Сирии

В 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошел ряд мероприятий, посвященных пятой годовщине начала антитеррористической операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики. Участие в мероприятиях приняли более 2 тыс. военнослужащих объединения.

В соединениях и воинских частях были подготовлены книжные и фотовыставки выставки «Герои Сирии», проведены лектории, демонстрации боевой техники, просмотр документальных фильмов. Кроме того, офицерами объединения были проведены уроки мужества в региональных школах. В этот день военнослужащие и члены семей приняли участие в мероприятиях, проводимых в подмосковном парке «Патриот», посетили Главный храм ВС РФ.

Целью мероприятий было патриотическое и духовное воспитание личного состава, приобщение к новейшей истории Вооруженных Сил Российской Федерации.

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