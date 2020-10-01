01.10.2020 (13:39)

Минобороны России сдаст в Севастополе четыре жилых дома для военнослужащих Черноморского флота

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство в Севастополе четырех жилых домов для военнослужащих Черноморского флота.

Развитие военной и социальной инфраструктуры в Крыму проверил заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.

В настоящее время на площадке жилой застройки завершаются работы по внутренней отделке, установке межкомнатных дверей, прокладке внеплощадочных сетей и благоустройству территории.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка, постелен ламинат, поклеены обои, установлена сантехника и кухонные плиты.

Четыре новых жилых дома планируется заселить в ноябре текущего года.

Всего в строящемся микрорайоне для военнослужащих планируется построить 12 жилых домов.

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