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01.10.2020 (13:17)

В храме Преображения Господня прошло богослужение в честь Дня Сухопутных войск

В храме Преображения Господня на Преображенской площади Москвы – Главном храме Сухопутных войск проведено богослужение в ознаменование 470-й годовщины со дня образования Сухопутных войск.

На молебне и торжественной литургии присутствовали офицеры Главного командования Сухопутных войск и слушатели Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

По окончании службы генералы и офицеры возложили корзины с цветами к памятнику воинам Преображенского полка.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Праздники , Религия
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