01.10.2020 (13:05)

Уникальные материалы о подвиге десантников 6 роты из Пскова передадут в Музей истории ВДВ

В рамках рабочей поездки в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков посетил Храм Святого Александра Невского в г. Пскове.

В ходе визита настоятель храма отец Олег Тэор передал командующему Воздушно-десантными войсками оцифрованный архив документов, посвящённый подвигу 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Материалы о героях-десантниках Псковской дивизии, погибших в военных конфликтах разного времени начали собирать 20 лет назад.

В главный воинский храм Пскова со всех концов страны люди присылали фотографии, личные письма, вырезки из газет, документы из военкоматов. Духовенство и прихожане храма кропотливо и бережно, по крупицам собрали этот уникальный архив.

«Это для всех нас бесценный материал, потому что только та страна, в которой помнят историю, помнят своих погибших героев, достойна будущего», отметил на мероприятии командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Уникальный архив будет храниться в Музее истории ВДВ в городе Рязани, а копии материалов будут переданы в музеи всех десантных соединений.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, на высоте 776.

Девяносто десантников преградили путь более с двум с половиной тысяч боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. Бой начался 29 февраля. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу.

Тогда у чеченского селения Улус-Керт в неравном противостоянии погибла почти вся шестая рота 104-го парашютно-десантного полка.

Непрерывные атаки вооруженных боевиков десантники отражали почти двадцать часов. В результате нападения погибли 84 российских военнослужащих, и только шестерым удалось выжить.

Указом президента РФ от 12 марта 2000 года 22 десантникам (21 – посмертно) было присвоено звание Героя России, а остальные 68 (63 – посмертно) награждены орденами Мужества.

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