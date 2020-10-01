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01.10.2020 (12:38)

В Краснодарском ВВАУЛ прошли мероприятия, посвященные 5-й годовщине начала антитеррористической операции российских войск в Сирии

30 сентября в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ) имени Героя Советского Союза А.К. Серова прошли мероприятия, посвященные 5-й годовщине начала антитеррористической операции российских войск в Сирийской Арабской Республики.

В мероприятиях приняли участие руководящий состав училища, курсанты, юнармейцы отряда «Юные соколы» и ветераны. Отдавая дань памяти Героям, погибшим при исполнении воинского долга в Сирии, участники возложили цветы к памятнику Герою Российской Федерации майору Роману Филипову.

На митинге выступили Герой России начальник 1 факультета авиационного подполковник Ю. Яковлев, заслуженный военный летчик Российской Федерации участник боевых действий на Северном Кавказе полковник запаса В. Кушнерев и курсант В. Романов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Авиация , Военное образование , Торжественные церемонии , Антитеррор
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