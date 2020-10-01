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01.10.2020 (12:08)

Зенитчики ЮВО в Краснодарском крае в ходе тренировки отразили внезапный налёт авиации условного противника

В рамках проведения тренировки по управлению огнём средствами противовоздушной обороны (ПВО) военнослужащие зенитных ракетных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае отразили внезапный налёт авиации условного противника.

В частности, на занятых огневых позициях, расположенных в условиях горной местности и побережья Чёрного моря, расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совместно отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению одиночных и групповых воздушных целей.

Главной задачей зенитчиков на тренировке являлось уничтожение электронными пусками ракет авиации условного противника с целью предотвращения возможности нанесения удара по военным объектам и инфраструктуре.

Также, в ходе тренировки военнослужащие провели занятия по маскировке стартовых позиций, по организации системы связи и управления, по приведению техники из походного положения в боевое, а также по разведке и сопровождению воздушных целей в условиях радиопомех.

Всего в учебном мероприятии приняли участие более тысячи зенитчиков ЮВО, было задействовано порядка 60 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
ВВТ , ПВО , Авиация , Южный военный округ , Черноморский флот
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