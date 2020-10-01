01.10.2020 (11:59)

Парашютистка ЦСКА одержала победу на всероссийских соревнованиях по точности приземления в Екатеринбурге

Парашютистка ЦСКА Любовь Екшикеева одержала победу на всероссийских соревнованиях по точности приземления в Екатеринбурге и в общем зачете, и среди женщин. Армейская спортсменка продемонстрировала лучший технический результат в 12 соревновательных прыжках, не оставив соперницам шансов.

В общекомандном зачете команда Центрального спортивного клуба Армии так же заняла первое место. Всего участие в соревнованиях приняли 68 сильнейших спортсменов России.

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