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01.10.2020 (11:59)

Парашютистка ЦСКА одержала победу на всероссийских соревнованиях по точности приземления в Екатеринбурге

Парашютистка ЦСКА Любовь Екшикеева одержала победу на всероссийских соревнованиях по точности приземления в Екатеринбурге и в общем зачете, и среди женщин. Армейская спортсменка продемонстрировала лучший технический результат в 12 соревновательных прыжках, не оставив соперницам шансов.

В общекомандном зачете команда Центрального спортивного клуба Армии так же заняла первое место. Всего участие в соревнованиях приняли 68 сильнейших спортсменов России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Соревнования , Парашютный спорт
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