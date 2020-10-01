01.10.2020 (11:32)

Мотострелковые и танковые подразделения ЦВО встречают 470-летие Сухопутных войск

Мотострелковые и танковые подразделения Центрального военного округа встречают на военных полигонах Сибири, Урала и Поволжья 470-летний юбилей со дня создания Сухопутных войск.

В программе боевой учебы: скоростное вождение танков, бронетранспортеров, бронеавтомобилей «Тигр», а также стрельба из штатного вооружения на войсковых стрельбищах и танковых директрисах.

Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов РФ.

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