01.10.2020 (11:24)

Руководители Военной академии Генштаба и Промсвязьбанка обсудили реализацию совместных программ

Начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков провели первую рабочую встречу, посвященную реализации совместных программ. Старт проекту был дан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», где было подписано соглашение о сотрудничестве между главным военным вузом России и ПСБ, который законодательно определен в качестве опорного банка для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Взаимодействие направлено на сферу военно-патриотического воспитания молодежи, сохранение исторической памяти россиян, а также партнерство сторон в проведении научных исследований по тематике экономики и финансов в интересах укрепления обороноспособности государства. Руководство ПСБ выразило заинтересованность в обучении и повышении квалификации топ-менеджмента банка по реализуемым в академии программам в области государственного управления, национальной безопасности, военной экономики и других.

Во время визита делегация банка посетила музейно-исторический комплекс и воинский храм на территории вуза.

«Огромная честь быть сегодня в стенах прославленной Академии Генерального штаба, — написал Пётр Фрадков в книге почетных гостей. — Великая история, знаменитые выпускники — это то, чем гордится вся наша страна. Очень рад и горд совместно работать над решением стоящих перед нами задач».

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