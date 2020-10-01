01.10.2020 (11:03)

Девяностолетний ветеран произвёл выстрел из артиллерийского орудия в честь Дня Сухопутных войск

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, поздравили ветерана Маркова Кирилла Ивановича с Днем Сухопутных войск на полигоне Кара-Хаак, предоставив ему право выстрелить из современного 120-мм самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК».

В четь праздника на один день 90-летний ветеран сухопутных войск стал членом экипажа САУ «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения. Несмотря на возраст, ветеран полон сил и первым же выстрелом из 120-мм артиллерийского орудия с открытой огневой позиции полупрямой наводкой уничтожил «джихад-мобиль» условного противника.

«Машина, техника очень хорошая, отличная! Попали в мишень куда нужно! Такое оружие наша защита!» - отметил ветеран.

Об особенностях уникальной артиллерийской установки Кириллу Ивановичу рассказал командир самоходной артиллерийской батареи старший лейтенант Николай Молчаев. Ветерану продемонстрировали состав боекомплекта САУ «Нона-СВК» – специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды, 120-мм минометные мины – осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные.

1 октября в России отмечают День Сухопутных войск. Сухопутные войска считаются самым многочисленным по боевому составу видом Вооруженных Сил России, в состав которых входят многочисленные отдельные бригады различных типов, таких как мотострелковые войска, танковые войска, войска противовоздушной обороны и другие.

Справочно:

Марков Кирилл Иванович 28.06.1930 г.р. Был призван в ряды Вооружённых Сил СССР в марте 1951 года, начинал свою службу рядовым, стрелком. Окончил службу в звании ефрейтора в 1954 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице