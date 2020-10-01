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01.10.2020 (10:44)

Военнослужащие соединения ЮВО провели учение по борьбе с беспилотниками под Волгоградом

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, проведено тактико-специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) на полигоне Прудбой.

На учение были привлечены подразделения ПВО, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также расчёты комплексов БЛА мотострелкового соединения.

Дежурные силы по противовоздушной обороне осуществили поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1», в свою очередь расчёты РЭБ отработали постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку БЛА условного противника.

К однодневному учению были привлечены более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники соединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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