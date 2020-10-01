01.10.2020 (10:42)

Более 1,5 тыс. морских пехотинцев Каспийской флотилии сдают проверку по физической подготовке

В подразделениях морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа началась проверка физической подготовки всех категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В зависимости от возрастной категории морские пехотинцы сдают от трех до пяти нормативов на силу, ловкость, быстроту, выносливость и военно-прикладные навыки.

В ходе сдачи военнослужащими нормативов, члены комиссии из состава офицеров КФл, определяют качество управления физической подготовкой командирами подразделений, состояние физической подготовленности личного состава, наличие и состояние учебно-материальной базы и организацию работы по развитию военно-прикладных видов спорта.

Также необходимо отметить, что теперь упражнения на быстроту и выносливость оцениваются не только по результатам бега на 60, 100, 1000 и 3000 м, но и по плаванию на дистанцию 50, 100 и 500 м, а для военнослужащих-женщин – на 300 м.

Военнослужащие, получившие отличную оценку, а также первый, второй, и высший квалификационный уровень физической подготовленности будут иметь право на получение дополнительной денежной надбавки.

Всего в ходе сдачи проверки по физподготовке будут оценены более 1,5 тыс. военнослужащих подразделений морской пехоты КФл.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице