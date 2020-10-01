01.10.2020 (10:24)

Первая колонна мотострелков ЮВО вернулась в Чечню после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

В дислоцированном в Чечне (н.п. Шали) мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоялась торжественная встреча первой автомобильной колонны военнослужащих, которая прибыла после участия в СКШУ «Кавказ-2020» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

В пункт постоянной дислокации (ППД) после благополучного преодоления тысячи километров вернулось более 300 военнослужащих и около 60 единиц военной техники. Торжественная встреча проходила под аккомпанементы военного духового оркестра. В ней принимали участие жены и дети военнослужащих, а также юнармейцы с флагами, шарами, транспарантами, горячим чаем, хлебом и солью.

Всего в ППД мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Чечне, вернется более 3 тыс. военнослужащих и около 800 единиц военной техники. Колесная техника перемещается своим ходом по дорогам общего пользования, а гусеничная техника на железнодорожных составах.

Мотострелки ЮВО приняли активное участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые прошли с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них приняло около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

В ходе учения были оценены действия командного состава соединений по планированию и проведению наступательных и оборонительных действий подчиненных подразделений в условиях пустынной местности, управлению силами и средствами с использованием современных автоматизированных систем и средств связи.

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