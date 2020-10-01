01.10.2020 (10:09)

Разведчики соединения ЮВО уничтожили условного противника под Волгоградом

Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали учебно-боевые задачи в качестве тактического воздушного десанта на полигоне Прудбой в Волгоградской области

Осуществив десантирование посадочным способом в тыл условного противника с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», разведчики захватили плацдарм и уничтожили бронетехнику неприятеля.

Десантники также обеспечили успешный маневр бронегруппам мотострелкового соединения, идущих во фланг основных сил условного противника. При поддержке танков Т-90А мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 завершили уничтожение командного пункта противника и захватили выгодный рубеж.

В эпизоде учения приняли участие около 300 военнослужащих соединения, было задействовано около 30 единиц боевой и специальной техники.

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