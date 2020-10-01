01.10.2020 (10:07)

Саперы ЮВО в Абхазии завершили очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов после масштабных учений

Специалисты инженерно-саперных подразделений Южного военного округа в Республике Абхазии закончили проведение мероприятий по очистке полигонов Цабал и Нагвалоу от неразорвавшихся боеприпасов после проведенного практического этапа стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Военные инженеры обнаружили на полигонах и уничтожили около 100 неразорвавшихся боеприпасов различного типа. Общая площадь очищенной территории составила более 20 гектаров горно-лесистой и равнинной прибрежной местности.

Найденные взрывоопасные предметы были уничтожены саперами на месте, методом подрыва накладным тротиловым зарядом в строгом соответствии с установленными стандартами разминирования и соблюдением требований безопасности.

В ходе работы военные саперы были оснащены неконтактными миноискателями ИНВУ «Коршун», селективными переносными индукционными металлоискателями «ИМПС», а также защитными костюмами сапера ОВР «Сокол».

Весь личный состав, задействованный в мероприятиях по сплошной очистке полигонов, перед началом работ прошел предварительную подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России.

Всего на учениях СКШУ «Кавказ-2020», в течении прошедшей недели военнослужащими оборонных ведомств двух стран было израсходовано более 20 тыс. боеприпасов крупного калибра и около 500 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия.

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