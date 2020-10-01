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01.10.2020 (08:45)

Военнослужащие десантно-штурмового соединения ВДВ в Бурятии отработали практическую стрельбу и управление огнем артиллерии на полигоне Сосновый бор

Артиллерийское подразделение Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск на полигоне «Сосновый бор» в Бурятии проводят боевые стрельбы и тренировки по управлению огнем на контрольных занятиях в рамках итоговой проверки за 2020 учебный год.

Основная задача занятий – оценить практические навыки артиллерийских расчетов в вопросах подготовки орудий и стрельбе, управления и корректировки огнем для нанесения массированного огневого поражения условному противнику.

За несколько секунд расчеты артиллеристов развернули из походного положения 122-мм гаубицы Д-30. Личный состав выполнил около 20 огневых задач различной сложности по поражению одиночных и групповых целей с закрытых огневых позиций, прямой и полупрямой наводкой.

В мероприятии принимает участие более 200 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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