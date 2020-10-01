01.10.2020 (08:30)

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

В рамках проверки качества отработки элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море) флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» под флагом командира соединения надводных кораблей ТОФ капитана 1 ранга Александра Шварца выполнил в заливе Петра Великого комплекс артиллерийских стрельб.

В первом эпизоде учения, отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, крейсер провёл артиллерийскую стрельбу, в ходе которой огнём 130-мм артиллерийской установки АК-130 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 успешно поразил сброшенные самолётом парашютные мишени. Также «Варяг» осуществил постановку радиоэлектронных помех.

Далее, при решении противоминных задач, для расстрела макета морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства, корабль применил артиллерийские установки АК-630.

Также в море были проведены тренировке по борьбе за живучесть корабля и оказанию помощи человеку, оказавшемуся за бортом.

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