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01.10.2020 (04:15)

На базе Камчатского краевого военкомата прошли учебно-методические сборы с военными комиссарами городских округов и муниципальных образований

В военном комиссариате Камчатского края прошли двухдневные учебно-методические сборы с военными комиссарами городских округов и муниципальных образований, расположенных в границах региона.

В мероприятии приняли участие представители Командования Войск и сил на Северо-востоке России, военной прокуратуры Петропавловска-Камчатского гарнизона, регионального отделения ДОСААФ, общественных и ветеранских организаций, а также Русской Православной церкви.

На сборах под руководством военного комиссара Камчатского края капитана 2 ранга Юрия Лайко рассмотрены вопросы проведения осенней призывной компании 2020 года и готовности мобилизационных документов. Обсуждалась организация и планирование военно-патриотической работы с допризывной молодежью. Особое внимание уделялось реализации барьерных мер по недопущению проникновения коронавирусной инфекции в войска.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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