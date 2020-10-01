01.10.2020 (08:00)

Артиллеристы соединения ВВО уничтожили колонну техники условного противника в ходе учения на полигоне

В ходе учения с мотострелковым соединением Восточного военного округа (ВВО), проводимого на полигоне «Биджан», расположенного в Еврейской автономной области, была организована артиллерийская засада.

По замыслу учения, условный противник в ходе подготовки к ведению боевых действий выполнил перегруппировку сил. Ожидается перемещение бронетехники противника для подготовки нанесения главного удара по позициям наших войск. С помощью разведки удалось определить время и направление перемещения колонн техники условного противника.

Артиллерийские подразделения, на вооружении которых находятся 152 мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», под покровом ночи выполнили скрытное перемещение на встречу наступающему противнику и заняли огневые позиции. Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Тахион» своевременно обнаружили начало перемещения войск условного противника и передали информацию на командный пункт для подготовки данных для нанесения артиллерийского удара по целям, находящимся на расстоянии около 15 километров. В ходе нанесения огневого поражения по силам условного противника все цели были поражены. Уничтожение основных наступательных сил, сорвало планы условного противника. Этому способствовало высокое мастерство военнослужащих, входящих в состав расчетов артсистем, а также высокая точность стрельбы САУ «Мста-С», за что она в войсках получила название «Снайперская гаубица».

Благодаря высокой подвижности САУ «Мста-С», смонтированной на базе танка Т-72, расчетам удалось быстро покинуть огневые позиции и мастерски используя маскирующие свойства рельефа местности, вернуться в расположение своих войск.

В ходе тренировки было привлечено около 50 единиц техники и 300 военнослужащих.



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