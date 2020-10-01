01.10.2020 (07:30)

В Бурятии расчеты комплексов РЭБ готовятся к борьбе с беспилотниками условного противника

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Республике Бурятия, на полигоне «Бурдуны» провели тренировку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

В ходе тренировки военнослужащие отработали задачи по нарушению каналов управления дронами условного противника.

Также в ходе мероприятия отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов, авиации условного противника и подавления линий связи

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