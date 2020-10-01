01.10.2020 (06:30)

В Забайкальском крае прошли стрельбы танкистов мотострелкового соединения

На полигоне, дислоцированном в Забайкальском крае, танковые подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, выполнили боевые стрельбы.

На расстоянии от 700 м до 2 км экипажи танков Т-72Б3 поразили мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности прицеливания. Стрельбы прошли в дневное и ночное время с применением приборов ночного видения.

Также танкисты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, сборке и разборке пулеметов, а также обнаружению и классификации целей. Механики-водители проверялись в ходе прохождения трассы с естественными и искусственными препятствиями.

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