01.10.2020 (06:00)

Связисты Амурского объединения ВВО построили разветвленную высокоскоростную сеть связи в ходе учения в Хабаровском крае

В ходе учения с мотострелковым соединением Восточного военного округа (ВВО), проводимого на полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае, была построена разветвленная высокоскоростная сеть связи с применением новейших образцов техники связи.

Организованная сеть обеспечила работу командного пункта управления соединения с другими командными пунктами объединения, находящимися на удалении в несколько сотен километров в Амурской области и Еврейской автономии. Общая площадь территории покрытия построенной сети связи составила более одной тысячи квадратных километров. Для установления разветвленной линии связи использовались новейшие автоматизированные цифровые радиорелейные станции. Особенностью построенной сети явилась ее высокая «живучесть» и сохранение полной функциональности в случае выхода из строя любого из ее элементов, либо отключения от сети её отдельных элементов в случае смены местоположения.

В ходе тренировки было привлечено около 50 единиц техники и около 300 военнослужащих.

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