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01.10.2020 (05:30)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ВВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Забайкальском крае, в рамках контрольной проверки нанесли электронный ракетный удар по командным пунктам и стратегически важным объектам условного противника.

Подразделения ракетного соединения ВВО совершили многокилометровый марш в район выполнения учебно-боевой задачи.

В ходе выдвижения военнослужащие отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп, преодолели зараженные участки местности.

В назначенных районах расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по перегрузке ракет на пусковые установки.

На учение привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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