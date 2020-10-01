01.10.2020 (05:00)

Специалисты войск ПВО армейского корпуса ВВО отразили авиационный удар условного противника

Военнослужащие подразделений ПВО армейского корпуса ВВО отразили ракетно-авиационный удар условного противника и отработали задачи прикрытия мотострелковых подразделений и военных объектов в ходе планового учения по противодесантной обороне.

В ходе учения было разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов в пунктах постоянной дислокации, перехвату воздушных целей в условиях применения противником средств радиоэлектронного воздействия.

Специалисты войск ПВО с помощью комплексов радиолокационной разведки отработали обнаружение средств воздушного нападения условного противника в установленной зоне ответственности и наведение зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» для поражения обнаруженных целей.

Кроме того, зенитчики армейского корпуса ВВО отработали задачи по поражению воздушных целей из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов «Шилка», зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

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