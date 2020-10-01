Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.10.2020 (05:00)

Специалисты войск ПВО армейского корпуса ВВО отразили авиационный удар условного противника

Военнослужащие подразделений ПВО армейского корпуса ВВО отразили ракетно-авиационный удар условного противника и отработали задачи прикрытия мотострелковых подразделений и военных объектов в ходе планового учения по противодесантной обороне.

В ходе учения было разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов в пунктах постоянной дислокации, перехвату воздушных целей в условиях применения противником средств радиоэлектронного воздействия.

Специалисты войск ПВО с помощью комплексов радиолокационной разведки отработали обнаружение средств воздушного нападения условного противника в установленной зоне ответственности и наведение зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» для поражения обнаруженных целей.

Кроме того, зенитчики армейского корпуса ВВО отработали задачи по поражению воздушных целей из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов «Шилка», зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Под Хабаровском новейшие ЗРС С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО ВВО поставлены на дежурство по охране воздушного пространства
В Восточном военном округе в ходе осеннего призыва отправят в войска более 7500 тысяч новобранцев
В Хабаровске военнослужащие ВВО возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза А.М. Василевского
Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые вышел на заводские ходовые испытания в Японское море

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false