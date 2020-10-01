01.10.2020 (04:30)

Под Хабаровском новейшие ЗРС С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО ВВО поставлены на дежурство по охране воздушного пространства

ЗРС С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного под Хабаровском, поставлены на дежурство по охране воздушного пространства.

Мероприятие состоялось под руководством заместителя командующего объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майора Владимира Куликова, который отметил, что защита воздушных рубежей Отечества в восточной зоне ответственности по противовоздушной обороне является выполнением главной задачи объединения ВВС и ПВО ВВО.

Пусковые установки новой зенитной ракетной системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», после проведенного ритуала и поднятия Государственного флага Российской Федерации, были переведены в боевое положение.

В ходе первой тренировки расчёты новой ЗРС отразили массированный авиационный налет и уничтожили электронными пусками объекты условного противника. По замыслу первой учебной тренировки налет осуществляли сверхскоростные, высокоманевренные, малоразмерные и групповые цели, летящие на предельных скоростях и во всём диапазоне высот.

Заступлению на дежурство на новейших ЗРС предшествовала заблаговременная подготовка дежурных смен и сдача специальных зачетов.

Были отработаны нормативы по переводу техники в боевое положение, а также выполнены нормативы по заряжанию пусковых установок.

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