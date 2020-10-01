01.10.2020 (04:00)

В Восточном военном округе в ходе осеннего призыва отправят в войска более 7500 тысяч новобранцев

1 октября 2020 года в Восточном военном округе начался осенний призыв граждан на военную службу. Он продлится до 31 декабря этого года.

Осенью текущего года военными комиссариатами ВВО будет призвано на военную службу и отправлено в Вооружённые Силы России и другие силовые структуры более 7500 человек.

Для предотвращения распространения вирусной инфекции призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

Кроме того, в помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

К местам службы первые призывники отправятся после 20 ноября 2020 года.

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