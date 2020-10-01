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01.10.2020 (01:30)

В бригаде морской пехоты Северного флота прошёл чемпионат по тактической стрельбе

В бригаде морской пехоты Северного флота состоялся чемпионат по тактической стрельбе из боевого оружия. В соревнованиях, которые прошли на территории учебного центра соединения в посёлке Спутник Мурманской области приняли участие военнослужащие и представители подразделений специального назначения Северного флота и региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН и Росгвардии по Мурманской области. Всего было сформировано 14 команд.

В конкурсную программу соревнований были включены четыре стрелковых упражнения под названиями: «Марш бросок», «Плацдарм», «Эвакуация» и «Нейтрализация». Каждое из них нужно было выполнить поочерёдно командой из четырёх человек. Участники соревнований использовали штатное оружие – пистолеты Макарова, Ярыгина, автоматы Калашникова, а в отдельных упражнениях – имитационные гранаты, пулемёт и бронетранспортёр. Каждый из участников был экипирован в тактической экипировке и средствах защиты.

Упражнения имитировали условия боевой обстановки, в которых приходится действовать бойцам специальных подразделений. Стрельба по мишеням выполнялась с различного расстояния от 5 до 300 метров.

По результатам выполнения всех этапов соревнований по тактической стрельбе лучшие результаты продемонстрировали сотрудники регионального отряда специального назначения УФСБ по Мурманской области «Косатка».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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